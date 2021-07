Limay Médiathèque municipale Limay, Yvelines Atelier construction de ponts avec les artistes Josée Coquelin et Berthold Bilukidi Médiathèque municipale Limay

Atelier construction de ponts avec les artistes Josée Coquelin et Berthold Bilukidi Médiathèque municipale, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Limay. Atelier construction de ponts avec les artistes Josée Coquelin et Berthold Bilukidi

du vendredi 9 juillet au mardi 31 août à Médiathèque municipale

Sur le thème de « Ponts, passages vers… ». Vous êtes invités à élaborer des prototypes insolites, miniatures de ponts, passerelles, pontons… dans le but de réaliser une structure collaborative, évolutive en matériaux recyclés tel un pont sans fin. La réalisation sera exposée devant la médiathèque.

Sur inscription

Ateliers arts plastiques autour du thème « Ponts, passages vers… » Médiathèque municipale 8 avenue du Président Wilson 78520 Limay Limay Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T14:00:00 2021-07-09T16:00:00;2021-07-10T14:00:00 2021-07-10T16:00:00;2021-08-02T14:00:00 2021-08-02T16:00:00;2021-08-03T14:00:00 2021-08-03T16:00:00;2021-08-04T14:00:00 2021-08-04T16:00:00;2021-08-05T14:00:00 2021-08-05T16:00:00;2021-08-06T14:00:00 2021-08-06T16:00:00;2021-08-09T14:00:00 2021-08-09T16:00:00;2021-08-10T14:00:00 2021-08-10T16:00:00;2021-08-11T14:00:00 2021-08-11T16:00:00;2021-08-12T14:00:00 2021-08-12T16:00:00;2021-08-13T14:00:00 2021-08-13T16:00:00;2021-08-30T14:00:00 2021-08-30T16:00:00;2021-08-31T14:00:00 2021-08-31T16:00:00

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque municipale Adresse 8 avenue du Président Wilson 78520 Limay Ville Limay lieuville Médiathèque municipale Limay