ATELIER CONSTRUCTION DE NICHOIRS Guillac, jeudi 15 février 2024.

Cet atelier démarrera par un apport de connaissances sur les oiseaux fréquentant ces nichoirs « type boîte aux lettres »ainsi que des conseils de pose et d’entretien. En seconde partie, chaque participant ou famille ( limitée à 2 participants enfants accompagnés à partir de 10 ans) confectionnera son nichoir et repartira avec pour l’installer dans son jardin. Atelier animé par Magalie Costes du Jardin des Murmures et L’Association Grézillac nature.

Participation 10 euros par nichoir

Sur inscription auprès d’Emmanuel Dorier de préférence par mail nexttou@hotmail.fr ou par tél au 06.60.82.42.17. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 10:00:00

fin : 2024-02-15 12:00:00

Guillac 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine nexttou@hotmail.com

