2022-01-16 14:30:00 14:30:00 – 2022-02-26

Atelier construction de nichoirs à Thoré-la-Rochette. Bricoleurs du dimanche et experts en menuiserie, petits et grands,

vous êtes attendus pour cet atelier de construction de nichoirs à oiseaux. Vous pourrez repartir avec votre abri, pour le bonheur des passereaux de votre jardin ! Une petite participation vous sera demandée pour l'achat des matériaux. Rendez-vous à l'épicerie. Vous pourrez repartir avec votre nichoir, pour le bonheur des passereaux de votre jardin ! Réservation obligatoire. Les nichoirs constituent des gîtes de substitution où les oiseaux peuvent construire leur nid. +33 2 54 80 11 05

vous êtes attendus pour cet atelier de construction de nichoirs à oiseaux. Vous pourrez repartir avec votre abri, pour le bonheur des passereaux de votre jardin ! Une petite participation vous sera demandée pour l’achat des matériaux. Rendez-vous à l’épicerie. Vous pourrez repartir avec votre nichoir, pour le bonheur des passereaux de votre jardin ! Réservation obligatoire. Pixabay

