Atelier: Construction de nichoirs à chauve-souris Lorentzen, mercredi 19 juin 2024.

Atelier: Construction de nichoirs à chauve-souris Lorentzen Bas-Rhin

Apprenez à construire votre propre nichoir à chauve- souris et venez découvrir un peu de la vie de ces mystérieux animaux . Des conseils vous seront apportés pour la pose et l’entretien des nichoirs.

11e par nichoir, un par famille, sur inscription au 03 88 00 55 55, pour les enfants de plus de 6ans accompagnés d’un adulte, bois fourni, apporter si possible une scie sauteuse et:ou une perceuse. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-19 14:00:00

fin : 2024-06-19 17:00:00

90 rue Principale

Lorentzen 67430 Bas-Rhin Grand Est info@grangeauxpaysages.fr

