Atelier: Construction de nichoirs à chauve-souris, 21 septembre 2022, .

Atelier: Construction de nichoirs à chauve-souris

2022-09-21 14:00:00 – 2022-09-21 17:00:00

EUR Apprenez à construire votre propre nichoir à chauve- souris et venez découvrir un peu de la vie de ces mystérieux animaux . Des conseils vous seront apportés pour la pose et l’entretien des nichoirs.

10e par nichoir, un par famille, sur inscription au 03 88 00 55 55, pour les enfants de plus de 6ans accompagnés d’un adulte, bois fourni, apporter si possible une scie sauteuse et:ou une perceuse.

Apprenez à construire votre propre nichoir à chauve- souris et venez découvrir un peu de la vie de ces mystérieux animaux . Des conseils vous seront apportés pour la pose et l’entretien des nichoirs.

10e par nichoir, un par famille, sur inscription au 03 88 00 55 55, pour les enfants de plus de 6ans accompagnés d’un adulte, bois fourni, apporter si possible une scie sauteuse et:ou une perceuse.

dernière mise à jour : 2022-03-15 par