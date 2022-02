Atelier – Construction de nichoir Allouville-Bellefosse, 20 février 2022, Allouville-Bellefosse.

Atelier – Construction de nichoir Allouville-Bellefosse

2022-02-20 14:30:00 14:30:00 – 2022-02-20 16:30:00 16:30:00

Allouville-Bellefosse Seine-Maritime Allouville-Bellefosse

Le printemps est proche et dans quelques semaines les oiseaux vont revenir chanter à nos fenêtres. Avant leur arrivée, préparons un endroit qu’ils pourront utiliser à leur guise pour élever leurs petits. Une activité de construction, mais également pour en apprendre plus sur les différents nids des oiseaux et leur façon d’élever les jeunes.

Le printemps est proche et dans quelques semaines les oiseaux vont revenir chanter à nos fenêtres. Avant leur arrivée, préparons un endroit qu’ils pourront utiliser à leur guise pour élever leurs petits. Une activité de construction, mais également…

contact@associationchene.com +33 2 35 96 06 54 https://www.associationchene.com/

Le printemps est proche et dans quelques semaines les oiseaux vont revenir chanter à nos fenêtres. Avant leur arrivée, préparons un endroit qu’ils pourront utiliser à leur guise pour élever leurs petits. Une activité de construction, mais également pour en apprendre plus sur les différents nids des oiseaux et leur façon d’élever les jeunes.

Allouville-Bellefosse

dernière mise à jour : 2022-01-18 par