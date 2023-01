Atelier – Construction de nichoir à chouette Querrien, 22 février 2023, Querrien Querrien.

Dans nos campagnes vit un chouette petit rapace… C’est la chevêche d’Athéna ! Et si on lui donnait un coup de main pour elle et ses petits? Emparez vous de vos visseuses, si visseuse vous avez (sinon on vous en prêtera).

Les infos à savoir :

Les ateliers sont accessibles à tou.te.s en dons libres et conscients. Cela permet aux intervenants de repartir avec p’tit truc et à l’asso aussi. On conseille un don libre mini de 10€

Si les ateliers se passent à La ferme, on demande d’être adhérent à l’asso. C’est 5€ pour toute l’année !

Si t’as des questions ou que tu veux plus d’infos, contacte-nous

associationtomahawk.tribu@gmail.com +33 6 22 10 94 05 http://collectif-tomahawk.fr/

