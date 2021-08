Montriond Montriond Haute-Savoie, Montriond Atelier construction de fusées Montriond Montriond Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Montriond

Atelier construction de fusées Montriond, 13 août 2021, Montriond. Atelier construction de fusées 2021-08-13 09:30:00 09:30:00 – 2021-08-13 12:00:00 12:00:00 Route d’Ardent Ardent

Montriond Haute-Savoie EUR 5 5 Construisez une véritable fusée à poudre !

En équipe de 2 à 4 personnes, réalisez votre fusée de A à Z sous les instructions d’un spécialiste en astronomie. Puis lancer le compte à rebours avant le décollage de votre fusée à plus de 100m de hauteur ! dernière mise à jour : 2021-07-31 par

Lieu Montriond Adresse Route d'Ardent Ardent Ville Montriond