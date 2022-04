Atelier Construction

2022-07-12 – 2022-07-12 Un atelier pédagogique pour découvrir l’art de bâtir au Moyen-Âge.

Les mardis 12 et 26 juillet & 09 et 23 août 2022.

Une visite guidée ludique avec initiation à la construction au Moyen Age ; à partir de 7 ans. L’atelier consiste en la construction… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

