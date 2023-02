Atelier Constellations Systémiques Le sourire intérieur, 25 mars 2023, Figeac .

Atelier Constellations Systémiques

5, place Champollion Le sourire intérieur Figeac Lot Le sourire intérieur 5, place Champollion

2023-03-25 09:00:00 09:00:00 – 2023-03-25 19:00:00 19:00:00

50 70 EUR 9h30 – 19h au sourire intérieur

Réservation par téléphone au 06.75.60.77.91

“Mon envie est de vous guider au Cœur de votre Être afin de toujours plus SE Rencontrer.

L’espace s’ouvre afin de mettre en lumière, grâce aux problématiques familiales, professionnelles, amoureuses ou autres, vos diverses parts intérieures.

La Constellation Systémique Introspective vous permet de plonger à l’intérieur de votre Soi complexe et riche afin de découvrir toutes ces personnalités intérieures qui font de nous toutes et tous, des individus uniques et magiques…

La Constellation nous permet de mieux identifier nos ressources et freins dans un cadre sécurisant et bienveillant.

Ma proposition pour cette journée est de permettre à la dynamique collective de nourrir notre individualité dans la bienveillance, l’humilité et la joie d’œuvrer ensemble.”

florie cabrol

