Atelier constellations Colombelles Colombelles Catégories d’évènement: 14460

Colombelles

Atelier constellations Colombelles, 20 août 2022, Colombelles. Atelier constellations Rue des ateliers Dans la Grande Halle Colombelles

2022-08-20 14:30:00 – 2022-08-20 Rue des ateliers Dans la Grande Halle

Colombelles 14460 Initiation à la peinture à l’éponge afin de réaliser votre constellation, merci de nous indiquer lors de votre réservation le signe astrologique de l’enfant.

A partir de 9 ans.

Festival Voyageons dans l’Espace #2 Initiation à la peinture à l’éponge afin de réaliser votre constellation, merci de nous indiquer lors de votre réservation le signe astrologique de l’enfant. A partir de 9 ans… microfolie@colombelles.fr +33 2 52 56 96 82 Initiation à la peinture à l’éponge afin de réaliser votre constellation, merci de nous indiquer lors de votre réservation le signe astrologique de l’enfant.

A partir de 9 ans.

Festival Voyageons dans l’Espace #2 Rue des ateliers Dans la Grande Halle Colombelles

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 14460, Colombelles Autres Lieu Colombelles Adresse Rue des ateliers Dans la Grande Halle Ville Colombelles lieuville Rue des ateliers Dans la Grande Halle Colombelles Departement 14460

Colombelles Colombelles 14460 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colombelles/

Atelier constellations Colombelles 2022-08-20 was last modified: by Atelier constellations Colombelles Colombelles 20 août 2022 14460 Colombelles

Colombelles 14460