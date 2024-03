Atelier « Consommer autrement » Faverolles-sur-Cher, mardi 19 mars 2024.

Atelier « Consommer autrement » Faverolles-sur-Cher Loir-et-Cher

Mardi

Dans le cadre des défis citoyens, découvre notre défi alimentation et ses animations sur le thème » Consommer autrement ! « . Venez partager des recettes diététiques simples, à partir de produits de qualité, locaux et de saison, pour mieux manger et à moindre coût.

Dans le cadre des défis citoyens, découvre notre défi alimentation et ses animations sur le thème » Consommer autrement ! « . Venez partager des recettes diététiques simples, à partir de produits de qualité, locaux et de saison, pour mieux manger et à moindre coût. Rendez-vous avec notre animatrice Lucie le mardi 19 mars à 18h à l’AMAP de la Plage à Faverolles-sur-Cher . EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 18:00:00

fin : 2024-03-19

12 Rue de la Mairie

Faverolles-sur-Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

L’événement Atelier « Consommer autrement » Faverolles-sur-Cher a été mis à jour le 2024-02-29 par OT Sud Val de Loire