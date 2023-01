Atelier conservation par lacto-fermentation Briouze Briouze Catégories d’Évènement: Briouze

Orne

Atelier conservation par lacto-fermentation Briouze, 18 février 2023, Briouze . Atelier conservation par lacto-fermentation 20 rue de la Gare familles rurales Briouze Orne familles rurales 20 rue de la Gare

2023-02-18 09:30:00 09:30:00 – 2023-02-18 12:00:00 12:00:00

familles rurales 20 rue de la Gare

Briouze

Orne La cuisine du milieu vous propose de venir découvrir ce processus ancestral de conservation La cuisine du milieu vous propose de venir découvrir ce processus ancestral de conservation lacuisinedumilieu@protonmail.com +33 6 29 46 25 82 familles rurales 20 rue de la Gare Briouze

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Briouze, Orne Autres Lieu Briouze Adresse Briouze Orne familles rurales 20 rue de la Gare Ville Briouze lieuville familles rurales 20 rue de la Gare Briouze Departement Orne

Briouze Briouze Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/briouze/

Atelier conservation par lacto-fermentation Briouze 2023-02-18 was last modified: by Atelier conservation par lacto-fermentation Briouze Briouze 18 février 2023 20 rue de la Gare familles rurales Briouze Orne Briouze Orne

Briouze Orne