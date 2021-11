Capbreton Capbreton Capbreton, Landes Atelier conseil en image Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Capbreton Landes Capbreton EUR 40 Tu es un H ma chérie… Envie de savoir quelle est votre morphologie et ce qui vous met en valeur ? Passionnée de mode et formée dans le domaine du stylisme et du relooking, Alexia se fera une joie de vous conseiller. L’atelier débutera par une partie théorique sur la morphologie, la colorimétrie et le style.

Puis vous pourrez essayer des looks composés rien que pour vous dans la boutique du 2.Zéro. Chacune aura sa sélection personnalisée ainsi que des conseils en fonction de votre morphologie. Places limitées à 4 pour un moment intime et sans complexe

Atelier 2.zero

