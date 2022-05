Atelier Connect&vous Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

Atelier Connect&vous Saint-Astier, 27 mai 2022, Saint-Astier. Atelier Connect&vous AASE 45 rue Victor Hugo Saint-Astier

2022-05-27 09:30:00 – 2022-05-27 11:30:00 AASE 45 rue Victor Hugo

Saint-Astier Dordogne Saint-Astier Atelier numérique animé par Julie : sur ordinateur, tablette ou smartphone.

Public : seniors (55 ans et +). Sur inscription.

De 9h30 à 11h30, RDV AASE

Tarif : 2 € / séance

AASE – Estelle 05 53 54 02 40 Atelier numérique animé par Julie : sur ordinateur, tablette ou smartphone.

Public : seniors (55 ans et +). Sur inscription.

De 9h30 à 11h30, RDV AASE

Tarif : 2 € / séance

AASE – Estelle 05 53 54 02 40 +33 5 53 54 02 40 Atelier numérique animé par Julie : sur ordinateur, tablette ou smartphone.

Public : seniors (55 ans et +). Sur inscription.

De 9h30 à 11h30, RDV AASE

Tarif : 2 € / séance

AASE – Estelle 05 53 54 02 40 AASE

AASE 45 rue Victor Hugo Saint-Astier

dernière mise à jour : 2022-04-29 par Saint-Astier

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Astier Autres Lieu Saint-Astier Adresse AASE 45 rue Victor Hugo Ville Saint-Astier lieuville AASE 45 rue Victor Hugo Saint-Astier Departement Dordogne

Saint-Astier Saint-Astier Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-astier/

Atelier Connect&vous Saint-Astier 2022-05-27 was last modified: by Atelier Connect&vous Saint-Astier Saint-Astier 27 mai 2022 Dordogne Saint-Astier

Saint-Astier Dordogne