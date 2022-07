Atelier Connect&vous

Atelier Connect&vous, 5 août 2022, . Atelier Connect&vous



2022-08-05 09:30:00 – 2022-08-05 Atelier numérique animé par Julie : sur ordinateur, tablette ou smartphone.

Public : seniors (55 ans et +). Sur inscription.

De 9h30 à 11h30, RDV AASE

Tarif : 2 € / séance

AASE – Estelle 05 53 54 02 40 Atelier numérique animé par Julie : sur ordinateur, tablette ou smartphone.

Public : seniors (55 ans et +). Sur inscription.

De 9h30 à 11h30, RDV AASE

Tarif : 2 € / séance

AASE – Estelle 05 53 54 02 40 Atelier numérique animé par Julie : sur ordinateur, tablette ou smartphone.

Public : seniors (55 ans et +). Sur inscription.

De 9h30 à 11h30, RDV AASE

Tarif : 2 € / séance

AASE – Estelle 05 53 54 02 40 dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville