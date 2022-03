Atelier confiserie: chocolats de Pacques All�gre All�gre Catégorie d’évènement: Haute-Loire

Atelier confiserie: chocolats de Pacques All�gre, 6 avril 2022, All�gre. Atelier confiserie: chocolats de Pacques association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre

2022-04-06 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-06 16:00:00 16:00:00 association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire

Allègre Haute-Loire Allègre EUR 10 10 Pour le plaisir des plus gourmands, la Coccinelle vous propose cet atelier confiserie.

Colette saura nous guider pour réaliser des recettes simples et efficaces.

Sur réservation. contact@coccinelle.cafetel +33 4 15 46 00 68 https://coccinelle.cafe/ association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégorie d’évènement: Haute-Loire Autres Lieu Allègre Adresse association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l�Oratoire Ville All�gre lieuville association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l�Oratoire All�gre Departement Haute-Loire

Allègre All�gre Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/allgre/

Atelier confiserie: chocolats de Pacques All�gre 2022-04-06 was last modified: by Atelier confiserie: chocolats de Pacques All�gre Allègre 6 avril 2022 Haute-Loire

All�gre Haute-Loire