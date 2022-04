Atelier confiance et estime de soi Ondres, 30 avril 2022, Ondres.

Atelier confiance et estime de soi Ondres

2022-04-30 – 2022-04-30

Ondres Landes Ondres

EUR Atelier Parents / enfants

Moments d’échanges parent/enfant et partage du lien familial autour de la confiance et de l’estime de soi. Emma Millet, coach spécialisée dans la confiance, l’estime et l’hypersensibilité, vous propose de mieux comprendre ces notions et d’acquérir des outils pour vivre harmonieusement au quotidien, améliorer l’image de soi et simplifier sa relation aux autres…

Pour les enfants de 6 à 10 ans et leurs parents

Sur inscription au 05.59.45.23.59

Rendez-vous à la ludothèque d’Ondres à partir de 10h30!

Atelier Parents / enfants

Moments d’échanges parent/enfant et partage du lien familial autour de la confiance et de l’estime de soi. Emma Millet, coach spécialisée dans la confiance, l’estime et l’hypersensibilité, vous propose de mieux comprendre ces notions et d’acquérir des outils pour vivre harmonieusement au quotidien, améliorer l’image de soi et simplifier sa relation aux autres…

Pour les enfants de 6 à 10 ans et leurs parents

Sur inscription au 05.59.45.23.59

Rendez-vous à la ludothèque d’Ondres à partir de 10h30!

+33 5 59 45 23 59

Atelier Parents / enfants

Moments d’échanges parent/enfant et partage du lien familial autour de la confiance et de l’estime de soi. Emma Millet, coach spécialisée dans la confiance, l’estime et l’hypersensibilité, vous propose de mieux comprendre ces notions et d’acquérir des outils pour vivre harmonieusement au quotidien, améliorer l’image de soi et simplifier sa relation aux autres…

Pour les enfants de 6 à 10 ans et leurs parents

Sur inscription au 05.59.45.23.59

Rendez-vous à la ludothèque d’Ondres à partir de 10h30!

libre de droit

Ondres

dernière mise à jour : 2022-03-25 par