ATELIER CONFIANCE EN SOI Saint-Brevin-les-Pins, 23 avril 2022, Saint-Brevin-les-Pins.

ATELIER CONFIANCE EN SOI Saint-Brevin-les-Pins

2022-04-23 14:00:00 – 2022-04-23 16:00:00

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Par le biais d’un atelier, Sophie Saint-Blanquet vous invite à :

– recevoir un enseignement sur la Confiance en Soi

– faire un travail d’introspection et de prises de conscience

– échanger avec les autres participants dans un cadre chaleureux et respectueux

Il ne s’agit pas d’une thérapie de groupe mais d’un enseignement interactif dans le respect et la confidentialité.

Chacun est libre de s’exprimer ou pas, de poser des questions.

Les places sont limitées, n’attendez pas pour vous inscrire. L’inscription et le règlement préalables sont nécessaires, merci de votre compréhension.

Le règlement est possible de manière sécurisée et rapide par CB, paypal ou bien par chèque ou virement.

Vous êtes une association, une entreprise, un particuliers et vous souhaitez constituer votre “propre groupe” dans un lieu différent, c’est possible en contactant le 06 95 30 55 31.

Billetterie ICI>>>

voyageentoi@outlook.fr +33 6 95 30 55 31 https://www.voyageentoi.com/

Par le biais d’un atelier, Sophie Saint-Blanquet vous invite à :

– recevoir un enseignement sur la Confiance en Soi

– faire un travail d’introspection et de prises de conscience

– échanger avec les autres participants dans un cadre chaleureux et respectueux

Il ne s’agit pas d’une thérapie de groupe mais d’un enseignement interactif dans le respect et la confidentialité.

Chacun est libre de s’exprimer ou pas, de poser des questions.

Les places sont limitées, n’attendez pas pour vous inscrire. L’inscription et le règlement préalables sont nécessaires, merci de votre compréhension.

Le règlement est possible de manière sécurisée et rapide par CB, paypal ou bien par chèque ou virement.

Vous êtes une association, une entreprise, un particuliers et vous souhaitez constituer votre “propre groupe” dans un lieu différent, c’est possible en contactant le 06 95 30 55 31.

Billetterie ICI>>>

Saint-Brevin-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-04-18 par