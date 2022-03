Atelier confiance en soi Navarrenx Navarrenx Catégories d’évènement: Navarrenx

Pyrénées-Atlantiques

Atelier confiance en soi Navarrenx, 3 juin 2022, Navarrenx. Atelier confiance en soi Maison Darralde 26 rue Saint-Antoine Navarrenx

2022-06-03 09:30:00 – 2022-06-03 Maison Darralde 26 rue Saint-Antoine

Navarrenx Pyrénées-Atlantiques Navarrenx Une animation proposée sur le thème “Comment développer et renforcer la confiance en soi et prendre conscience de ses valeurs”.

Maison Darralde 26 rue Saint-Antoine Navarrenx

