ATELIER/CONFÉRENCE ZONES HUMIDES, ZONES UTILES Portiragnes, samedi 3 février 2024.

ATELIER/CONFÉRENCE ZONES HUMIDES, ZONES UTILES Portiragnes Hérault

Venez découvrir et participer à un atelier-conférence autour des zones humides, en tant que sources vitales pour la santé et le bien-être des êtres vivants, à l’occasion des Journées Mondiales des Zones Humides !

Le gestionnaire du site Natura 2000 de la « Grande Maïre » commencera par vous présenter globalement ce que sont les zones humides et le site Natura 2000 choisi abritant ces précieux milieux.

Ensuite, un atelier pédagogique et ludique autour de quelques services fondamentaux fournis et vertus associées à ces milieux fragiles vous sera proposé. Le gestionnaire, tout en intégrant les résultats des échanges, poursuivra en détaillant les principaux rôles et services associés aux zones humides mais aussi les enjeux qui en découlent et les actions de gestion menées au sein du site Natura 2000 de la « Grande Maïre ».

Gratuit ouvert à tous

Réservation obligatoire .

Rue Jean de La Fontaine

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie accueil.mediatheque@ville-portiragnes.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 09:30:00

fin : 2024-02-03 12:00:00



