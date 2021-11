Espelette Espelette 64250, Espelette Atelier conférence “Santé et nutrition chez les jeunes” Espelette Espelette Catégories d’évènement: 64250

Atelier conférence "Santé et nutrition chez les jeunes"
Espelette, 3 novembre 2021

De 10h à 11h : atelier/conférence animé par Nadia Rasamoely (naturopathe) sur les besoins nutritionnels chez les jeunes, les bases d'une alimentation équilibrée et comment améliorer la santé par la nutrition.

De 11h à 12h : le plateau repas animé par Sarde Sardexka. Jeu de simulation pour comprendre les principes d'une alimentation équilibrée.

Nombre de places limitées. Inscription obligatoire.

