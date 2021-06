Espelette Espelette Espelette, Pyrénées-Atlantiques Atelier conférence parents enfants « le sucre » Espelette Espelette Catégories d’évènement: Espelette

Espelette Pyrénées-Atlantiques 10h : atelier/conférence animé par Nadia Rasamoely (naturopathe). Origine et diversité des sucres, besoins physiologiques en sucre, répercussions sur la santé d’une alimentation trop riche en sucres, alternatives possibles.

11h : atelier culinaire animé par Sarde Sardexka. Réalisation de petites recettes à base de sucres naturels.

Inscription obligatoire. Nombre de places limitée.

