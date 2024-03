Atelier-conférence | Le Café des parents: comprendre et accueillir les émotions de ses enfants Villers-Saint-Paul, samedi 16 mars 2024.

Atelier-conférence | Le Café des parents: comprendre et accueillir les émotions de ses enfants Villers-Saint-Paul Oise

Dans le cadre de la quinzaine de la petite enfance, la Bibliothèque Colette accueille le samedi 16 mars de 9h30 à 12h un atelier/conférence sur le thème « Comprendre et accueillir les émotions de ses enfants » animé par Caroline Lahbabi, coach parentale et psychologue de formation.

Comprendre et accueillir les émotions de ses enfants . Qu’est-ce qu’une émotion ? Qu’est-ce qui la déclenche ? A quoi elle sert ? Pourquoi les émotions des enfants sont-elles parfois si envahissantes ? Et qu’en est- il des émotions des parents ? Si elles ont souvent été décriées ou méprisées dans le passé, on porte aujourd’hui un autre regard sur les émotions, on parle même d’intelligence émotionnelle … et si les émotions étaient finalement de formidables alliées pour mieux vivre sa parentalité ?

Gratuit Ouvert à tous les parents et futurs parents.

Renseignements à la bibliothèque: 03 44 74 51 52 bibliotheque@villers-saint-paul.fr 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 09:30:00

fin : 2024-03-16 12:00:00

Boulevard de la République

Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France bibliotheque@villers-saint-paul.fr

L’événement Atelier-conférence | Le Café des parents: comprendre et accueillir les émotions de ses enfants Villers-Saint-Paul a été mis à jour le 2024-03-04 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise