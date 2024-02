Atelier-conférence La multiplication des végétaux Les Jardins Suspendus Le Havre, mercredi 27 mars 2024.

Atelier-conférence La multiplication des végétaux Les Jardins Suspendus Le Havre Seine-Maritime

Grâce aux semis, aux greffages, aux bouturages et aux marcottages, il est possible de reproduire les plantes à l’infini. Durant cette conférence organisée par un animateur jardinier, on ressort riche d’information pour être incollable sur le sujet.

Rendez-vous à l’entrée des serres

Durée 2h

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant la visite.

Grâce aux semis, aux greffages, aux bouturages et aux marcottages, il est possible de reproduire les plantes à l’infini. Durant cette conférence organisée par un animateur jardinier, on ressort riche d’information pour être incollable sur le sujet.

Rendez-vous à l’entrée des serres

Durée 2h

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant la visite. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 14:00:00

fin : 2024-03-27 16:00:00

Les Jardins Suspendus 29 Rue Albert Copieux

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie jardinssuspendus@lehavre.fr

L’événement Atelier-conférence La multiplication des végétaux Le Havre a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie