Atelier/ Conférence : La mesure du temps Vandoncourt, 26 novembre 2021, Vandoncourt.

Atelier/ Conférence : La mesure du temps Damssine 23 Rue des Aiges Vandoncourt

2021-11-26 – 2021-11-26 Damssine 23 Rue des Aiges

Vandoncourt Doubs

Qui n’a pas dit : Je n’ai pas une minute, le temps me manque…. Pour mieux

comprendre cette notion de temps, nous vous expliquerons ce qu’est le temps et comment le mesurer grâce à notre soleil et à son cadran solaire et pourquoi pas le fabriquer ?

Intervenant : Raconte-moi l’espace

Inscription obligatoire

Nombre de places limité. Durée : 2 h

+33 3 81 94 45 60

Damssine 23 Rue des Aiges Vandoncourt

