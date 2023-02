ATELIER CONFÉRENCE DÉDICACES CHATEAU GRAND CALLAMAND Pertuis Catégories d’Évènement: Pertuis

Vaucluse Gaëlle PITON sophrologue, formatrice, journaliste et auteure de quatre ouvrages sur la sophrologie animera un atelier conférence pour nous donner des outils concrets à mettre en place dans notre quotidien pour calmer l’emballement de nos pensées.

GRATUIT SUR RESERVATION UNIQUEMENT

Conférence atelier « J'arrête de trop cogiter » animé par Gaëlle PITON sophrologue, formatrice, journaliste et auteure de quatre ouvrages.

coralieimhoff84@gmail.com +33 6 18 77 92 12

CHATEAU GRAND CALLAMAND
239 route de la Loubière
Pertuis

2 mars 2023, 18:00:00 – 20:00:00

