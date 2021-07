Béziers CIRDÒC - Mediatèca occitana Béziers, Hérault Atelier-conférence de Pascal Caumont sur la voix du temps des troubadours à aujourd’hui CIRDÒC – Mediatèca occitana Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Atelier-conférence de Pascal Caumont sur la voix du temps des troubadours à aujourd'hui CIRDÒC – Mediatèca occitana, le samedi 18 septembre 2021, Béziers.

CIRDÒC – Mediatèca occitana, le samedi 18 septembre à 10:30

Pascal Caumont est un chanteur, concertiste et professeur de musique spécialiste de musique traditionnelle méditerranéenne (occitane, catalane) au Conservatoire de Toulouse. À travers cette intervention, il s’agira d’avancer des hypothèses et de questionner les pratiques contemporaines du chant et de l’usage de la voix pour tenter de dévoiler ce qu’elles étaient du temps des troubadours, tout en posant la question de la spécificité occitane. Atelier-conférence de Pascal Caumont sur la voix du temps des troubadours à aujourd’hui. CIRDÒC – Mediatèca occitana 1 bis boulevard Du Guesclin, Place du 14 juillet, 34500 Béziers Béziers Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00

