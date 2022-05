Atelier-conférence : Comment décrypter une étiquette botanique ? Le Havre, 27 juillet 2022, Le Havre.

Atelier-conférence : Comment décrypter une étiquette botanique ? Le Havre

2022-07-27 – 2022-07-27

Le Havre Seine-Maritime

Comme toute science, la botanique possède son propre langage. Tout un univers à découvrir, des mots à décrypter, souvent d’origine gréco-latines, bien connus des jardiniers et des spécialistes qui leur permet de communiquer via un langage universel pratiqué dans tous les pays du monde. Venez découvrir les richesses insoupçonnées de la nomenclature végétale et apprendre à en déchiffrer les petits secrets.

Le mercredi 27 juillet de 14h à 16h – Rendez-vous à l’Alvéole 13.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier.

Le Havre

