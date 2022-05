Atelier-conférence : A la découverte des plantes succulentes, 31 août 2022, .

Atelier-conférence : A la découverte des plantes succulentes

2022-08-31 – 2022-08-31

Les plantes succulentes, ou plantes grasses, ont la capacité de stocker de l’eau dans leurs feuilles, leurs tiges, leurs racines et de résister notamment aux longues périodes de sécheresse. Peu exigeantes, elles sont très faciles d’entretien et peuvent se cultiver au jardin ou en intérieur. Venez découvrir lors de cet atelier comment les choisir et les associer pour avoir un parterre de pantes quasi sans entretien.

Le mercredi 31 août de 14h à 16h – Rendez-vous à l’Alvéole 13.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier.

dernière mise à jour : 2022-05-11 par