Atelier confection instrument traditionnel : KA LYCEE DES METIERS DE L’HOTELLERIE ET DU TOURISME ARCHIPEL GUADELOUPE Le Gosier, mercredi 6 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-06T18:30:00+01:00 – 2024-03-06T20:30:00+01:00

Tourisme Culturel et Patrimonial

Atelier confection KA

Démonstration de confection du tambour KA par un maître artisant du KA, Mr BARBIN Claudius qui contribue et encourage à sauvegarder un élément important du patrimoine culturel et musical de la Guadeloupe.

L’objectif est de :

– Promouvoir un savoir-faire en voie de disparition en vue de susciter des vocations d’un métier rare,

– d’Impliquer les jeunes et en les sensibilisant à l’importance de préserver cet aspect de leur patrimoine culturel par la collaboration et l’échange de connaissances.

L’instrument ou encore le tambour KA est un instrument de percussion traditionnel qui fait partie intégrante de la culture guadeloupéenne jouée lors des cérémonies religieuses et de festivals ( carnaval, fêtes familiales, veillées mortuaires, lewoz….).

Pour autant, les procédés de fabrication de l’instrument doivent être transmis au risque de perdre ce savoir-faire ancestral. Il est souvent fabriqué à partir d’un fût en bois avec une peau de cabrit (chèvre) tendue. La confection du KA exige un mélange d’habileté technique, de connaissances traditionnelles et d’expression artistique. Ce produit est effectué avec soin pour assurer la qualité et la sonorité optimales. Les sons sont riches, variés, profonds et rythmés.

Métier traditionnel mais également d’avenir.

instrument KA