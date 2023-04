Atelier Confection de Serviettes hygiéniques lavables Centre Paris Anim’ Montparnasse Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le mercredi 24 mai 2023

de 20h00 à 20h30

A partir de 15 ans. Jusqu'à 99 ans. gratuit

Une belle alternative écologique et saine Sachant qu’une femme a ses règles pendant 2 à 7 jours, et ce tous les 28 jours durant environ 40 ans, combien de protections menstruelles utilise-t-elle au cours de sa vie ? Beaucoup trop, on ne vous le fait pas dire. Une étude de Planetoscope estime ainsi que chaque année, c’est près de 45 milliards de serviettes hygiéniques qui sont consommées à l’échelle mondiale. Protection menstruelle lavable, une alternative écologique et saine Outre le coût que cela représente, ce nombre impressionnant signifie également une quantité de déchets tout aussi conséquente. Sans parler de la pollution liée à la production. Mais les points négatifs des tampons et serviettes hygiéniques jetables ne s’arrêtent pas là. En effet, leur composition est loin d’être aussi blanche que leur apparence. Une étude réalisée par le magazine « 60 millions de consommateurs » en 2019 pointe ainsi du doigt la présence de nombreuses substances nocives telles que du glyphosate, cet herbicide très controversé classé comme cancérigène probable. Pas très rassurant, donc. Heureusement, il existe des solutions alternatives à la fois respectueuses de l’environnement et de notre santé, à l’instar des serviettes hygiéniques lavables. Ces dernières ont l’avantage de pouvoir se réutiliser au fil des cycles et donc de réduire notre production de déchets. Elles sont composées de trois couches : un fond imperméable, une couche absorbante et une partie en tissu en coton. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il est très facile de fabriquer soi-même ses serviettes hygiéniques réutilisables ! Vous apprendrez à coudre une serviette qui sera donnée pour lutter contre la précarité menstruelle, à l’association Règles élémentaires. C’est un atelier gratuit le mercredi 24 mai à 20 h 30. Centre Paris Anim’ Montparnasse 26, allée du Chef d’Escadron de Guillebon 75014 Paris Contact : http://site.ca-montparnasse.paris/content/atelier-confection-de-serviettes-hygi%C3%A9niques-lavables 0143202006 ddurable@ca-montparnasse.paris https://www.facebook.com/camontparnasse/ https://www.facebook.com/camontparnasse/ http://site.ca-montparnasse.paris/content/atelier-confection-de-serviettes-hygi%C3%A9niques-lavables

