le samedi 4 juin à Abbaye aux Dames

Le Groupe Ornithologique Normand (GONm) sera présent à l’Abbaye aux Dames ce samedi 4 juin et propose notamment d’animer un atelier de confection de nichoirs.

Matériel fourni.

Confection d'un nichoir en bois à destination des mésanges. Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde 14000 CAEN Caen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:00:00

