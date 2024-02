Atelier confection de masques Libraire Tandem Mauléon-Licharre, mercredi 21 février 2024.

Les carnavals de Mauléon et de Tardets approchent et cela pourra être l’occasion de parfaire vos déguisements.

Cet atelier donne la possibilité aux parents et aux enfants de confectionner des masques à partir de chutes de cuir avec la Costumothèque. Tout le matériel est fourni.

En raison de l’espace, de vous demandons de vous inscrire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 14:30:00

fin : 2024-02-21 16:00:00

Libraire Tandem 14 avenue Alsace Lorraine

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine librairietandem@gmail.com

