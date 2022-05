Atelier confection de fleurs pour décorer la ville d’Yssingeaux Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Atelier confection de fleurs pour décorer la ville d'Yssingeaux Yssingeaux, 12 mai 2022, Yssingeaux. Salle de la Coupe du Monde Avenue du 8 Mai Yssingeaux

2022-05-12 20:00:00 – 2022-05-12 22:00:00

[Atelier décoration] – Avis à toutes les bonnes volontés qui souhaitent aider à la décoration de la ville pour le passage du tour de France +33 4 71 65 73 30

