Atelier confection de décorations de Noël au naturel Lieu-dit L’Arragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon

2021-12-02 18:00:00 – 2021-12-02 Lieu-dit L’Arragnon Cueillette de l’Aragnon

Montardon Pyrénées-Atlantiques Montardon

EUR 11 11 Entre vannerie sauvage et bricolage au naturel, apprenez à confectionner vos décorations de noël pour qu’année après année votre sapin soit de plus en plus écologique !

Durée : 2h

Pour les + 12 ans.

+33 5 59 40 61 52

Cueillette de l’aragnon

dernière mise à jour : 2021-11-23 par OT Nord Béarn