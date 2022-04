[ATELIER] Confection de bijoux et d’accessoires Merville-Franceville-Plage Merville-Franceville-Plage Catégories d’évènement: Calvados

Merville-Franceville-Plage

[ATELIER] Confection de bijoux et d’accessoires Merville-Franceville-Plage, 21 avril 2022, Merville-Franceville-Plage. [ATELIER] Confection de bijoux et d’accessoires Atelier Perlaminette 26 avenue de la Divette Merville-Franceville-Plage

2022-04-21 10:30:00 10:30:00 – 2022-04-21 12:00:00 12:00:00 Atelier Perlaminette 26 avenue de la Divette

Laissez libre cours à votre imagination et créer vos propres bijoux avec Véronique! Le thème du jour : le porte-clés. (Matériel fourni). Dès 6 ans. Inscription obligatoire, 6 enfants maximum.
+33 6 72 14 53 79 https://perlaminette.com/ateliers-de-creation/

