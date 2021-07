Atelier confection Bombes à graines Dossenheim-sur-Zinsel, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Dossenheim-sur-Zinsel.

Atelier confection Bombes à graines 2021-07-21 14:00:00 – 2021-07-21 16:00:00

Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin

EUR Je vous invite, dans une ambiance conviviale et chaleureuse, à me rejoindre pour confectionner des bombes à graines ! :)

Kesako ?

Les bombes à graines s’inspirent d’une technique inventée par Masanobu Fukuoka, le père de l’agriculture naturelle, bien connu en permaculture.

Il s’agit de fabriquer de petites boules d’un mélange terreau/argile où l’on y implante des graines, de les balancer un peu partout, le but étant de revégétaliser des espaces pauvres et y amener plus de biodiversité. Lancer des bombes à graines revient à semer des plantes ¿

Je fournis tout ce qu’il faut pour la confection des bombes à graines, libre à chacun bien sûr d’amener ce qu’il souhaite en plus (terreau, argile ou ses propres graines).

Il s’agit de fabriquer de petites boules d’un mélange terreau/argile où l’on y implante des graines, de les balancer un peu partout, le but étant de revégétaliser des espaces pauvres et y amener plus de biodiversité. Lancer des bombes à graines revient à semer des plantes ¿

+33 6 32 05 41 68

Je vous invite, dans une ambiance conviviale et chaleureuse, à me rejoindre pour confectionner des bombes à graines ! :)

Kesako ?

Les bombes à graines s’inspirent d’une technique inventée par Masanobu Fukuoka, le père de l’agriculture naturelle, bien connu en permaculture.

Il s’agit de fabriquer de petites boules d’un mélange terreau/argile où l’on y implante des graines, de les balancer un peu partout, le but étant de revégétaliser des espaces pauvres et y amener plus de biodiversité. Lancer des bombes à graines revient à semer des plantes ¿

Je fournis tout ce qu’il faut pour la confection des bombes à graines, libre à chacun bien sûr d’amener ce qu’il souhaite en plus (terreau, argile ou ses propres graines).

dernière mise à jour : 2021-07-07 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre