Atelier concevoir son infusion Lieu-dit Le Dariben Lachapelle-Auzac, dimanche 22 septembre 2024.

Atelier concevoir son infusion Lieu-dit Le Dariben Lachapelle-Auzac Lot

Toutes les plantes ne sont pas cultivées au jardin, nous ne le savons pas assez mais la quasi totalité des plantes poussant à l’état sauvage sont utiles !! Dans notre activité de cueillette et de transformation, nous avons sélectionné une vingtaine de plantes que l’on trouve sur nos terres jeunes pousses de ronces, primevère, ortie, violette, aubépine, sureau, coquelicot, origan, serpolet, baie de genévriier, mauve, molène, achillée millefeuille, millepertuis, lierre terrestre, pisselit, plantain …

La cueillette démarre en avril, il faut ensuite observer la nature car d’une année sur l’autre le calendrier de floraison varie. Les cueillettes doivent se faire au bon moment car certaines fleurs ne vont s’épanouir que le temps d’une journée ou quelques jours. Nous cueillons exclusivement sur nos parcelles, loin des routes et des sites pollués. Nous sommes vigilants à ne pas trop prélever sur ces sites afin de les préserver pour anticpier les récoltes des années suivantes.

La nature nous donne ce qu’elle a à offrir et nous l’aidons à donner le meilleur d’elle-même.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-22 15:00:00

fin : 2024-09-22 17:30:00

Lieu-dit Le Dariben Ferme de Dariben

Lachapelle-Auzac 46200 Lot Occitanie

