Atelier « Concevoir collectivement les aménagements paysagers de la commune d’Urval » Salle des fêtes, 1 avril 2023, Urval Urval.

Atelier « Concevoir collectivement les aménagements paysagers de la commune d’Urval »

Le Bourg Salle des fêtes Urval Dordogne Salle des fêtes Le Bourg

2023-04-01 – 2023-04-01

Salle des fêtes Le Bourg

Urval

Dordogne

Urval

La commune d’Urval vous invite à découvrir la permaculture. Venez concevoir collectivement les aménagements de la commune d’Urval » avec Happycultors. Et à partir de 17h00 au jardin du Presbytère atelier potager, aménagement et plantation, semis & entretien. Venez planter les pommes de terre pour se régaler lors de la fête du potager au mois de Juillet. Tous les tarifs sont en participation libre sans minimum sous réserve d’adhérer à Happycultors : min 2€ à l’exception des conférences et du concert à prix libre avec un minimum de 5€.

La commune d’Urval vous invite à découvrir la permaculture. Venez concevoir collectivement les aménagements de la commune d’Urval » avec Happycultors. Et à partir de 17h00 au jardin du Presbytère atelier potager, aménagement et plantation, semis & entretien. Venez planter les pommes de terre pour se régaler lors de la fête du potager au mois de Juillet. Tous les tarifs sont en participation libre sans minimum sous réserve d’adhérer à Happycultors : min 2€ à l’exception des conférences et du concert à prix libre avec un minimum de 5€.

+33 6 82 84 18 24

Mairie d’urval

Salle des fêtes Le Bourg Urval

dernière mise à jour : 2023-02-27 par