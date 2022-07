Atelier + Concert : Vox Bigerri

2022-08-19 – 2022-08-19 6 8 EUR VOX BIGERRI propose un atelier d’initiation à la polyphonie traditionnelle de Bigorre et de Béarn : ouvert à toutes et à tous, dès 7 ans. Il n’est pas nécessaire d’être chanteur ni de connaître la langue occitane. Après l’atelier, prolongez la rencontre avec Vox Bigerri autour d’un repas sorti du panier en attendant l’heure du concert… Le nouveau programme de Vox Bigerri, nourri des incessants voyages de part et d’autre de cette épine dorsale qu’est la « cordillera pirenaica », est un écho contemporain des œuvres vocales constituées par les générations successives. Profitez d’une visite guidée de l’abbaye avant le concert : départ de la visite à 18h, 2€. https://adour-madiran.fr/ dernière mise à jour : 2022-07-07 par

