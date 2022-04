Atelier – concert Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, le mercredi 27 avril à 14:30

_14h30 à 17h_ | _jeune public 8-14ans_ Accompagnés de Tomas Jimenez, musicien professionnel et artiste engagé, les 8/14 ans découvrent le patrimoine musical de la période de la Seconde Guerre mondiale : chansons populaires de l’époque, airs de propagande ou chants d’appel à la résistance, la musique leur dit tout de la période. Créatif aussi, cet atelier leur propose ensuite de composer leur propre chanson, porteuse des valeurs universelles et intemporelles de la Résistance. Tomas Jimenez est auteur-compositeur et chanteur-guitariste au sein du groupe toulousain L’Air de Rien. Il rend hommage à son grand-père Manuel depuis 2008 avec le projet El Comunero. Le groupe chante le combat antifasciste et s’approprie des chants révolutionnaires et des chants de lutte en mettant en perspective le monde actuel et les événements passés, en espagnol mais aussi en français et en anglais.

sur inscription, gratuit

Atelier musical jeune public à la découverte des musiques de la Seconde Guerre mondiale, animé par Tomas Jimenez. Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

