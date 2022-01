Atelier-concert d’initiation aux musiques électroniques Médiathèque de Meudon Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Atelier-concert d’initiation aux musiques électroniques Médiathèque de Meudon, 5 février 2022, Meudon. Atelier-concert d’initiation aux musiques électroniques

Médiathèque de Meudon, le samedi 5 février à 11:00

Initiation aux nouvelles technologies de la musique assistée par ordinateur, dans une démarche de découverte, de vulgarisation et demise à disposition des instruments et machines électroniques. **4 ateliers de 50 minutes : à 11h, 14h, 15h15 et 16h30.** Atelier par Daniel Brothier et DJ Izwalito Médiathèque de Meudon Meudon Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T11:00:00 2022-02-05T17:30:00

