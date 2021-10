Atelier – Concert- Demo- Flamenco Autre lieu, 27 octobre 2021, Genève.

ATELIER – CONCERT – DEMO ———————— FLAMENCO ——– ### YOLANDA ALMODOVAR- CANTE ### MIGUEL CALATAYUD – GUITARE ### LAURA GUASTINI – BAILE ### MIGUE ROSA – PERCUSSION ### MERCREDI 27 OCTOBRE À 19H00 Yolanda Almodovar, « cantaora » originaire de Cuidad Real, se produit à l’international depuis plus de 20 ans. A chaque représentation sa voix chaleureuse et sa nature charismatique entrainent le public dans un voyage coloré. Sensuelle et profonde, elle unit grâce et intensité. Miguel Calatayud, guitariste virtuose et historien, également originaire de Ciudad Real, travaille depuis de nombreuses années avec Yolanda. Ils se sont produits au Japon, en Europe et sont actuellement en tournée en Suisse. Yolanda et Miguel seront accompagnés par Laura Guastini, “bailaora” et Migue Ros au Cajon pour proposer un atelier Flamenco: invitation à entrer dans leur musique et de mieux faire connaissance avec cette culture. Ils présenteront les différents types de cante et baile propre au flamenco : les Palos ainsi que de leur histoire, nous faisant également découvrir les Palmas, le claquement des mains qui accompagne chaque cante et baile afin de mieux comprendre cet art et de pouvoir les accompagner en marquant le compás. Soirée immersive dans la culture du Flamenco mercredi 27 octobre à 19h00. Mercredi 27 octobre à 19h00 Places limitées, Participation 35 CHF pp. Information et réservation: 022 548 37 33 / [info@espace-diamono.ch](mailto:info@espace-diamono.ch)

