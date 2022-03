Atelier conception de bombes à graines et hôtels à insectes Jardin du gouverneur Briançon Catégories d’évènement: Briançon

Atelier conception de bombes à graines et hôtels à insectes Jardin du gouverneur, 4 juin 2022, Briançon. Atelier conception de bombes à graines et hôtels à insectes

Jardin du gouverneur, le samedi 4 juin à 15:00

Activités manuelles pour fabriquer des bombes à graines (fleurs mellifères) et refuges à insectes (abeilles solitaires…). Sur réservation

limité à 12 enfants

