Albi Maison de quartier du Marranel Albi, Tarn Atelier comptines signées pour bébés (0 à 3 ans) Maison de quartier du Marranel Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Atelier comptines signées pour bébés (0 à 3 ans) Maison de quartier du Marranel, 19 mars 2021-19 mars 2021, Albi. Atelier comptines signées pour bébés (0 à 3 ans)

du vendredi 19 mars au vendredi 16 avril à Maison de quartier du Marranel

Pour assister à cet atelier il faut avoir déjà participer à un atelier découverte de la communication gestuelle associée à la parole.

Sur inscription. tarif: 20€ l’année (30 € si 2 adultes)

Communiquer avec les signes permet de faciliter la relation avec son enfant avant qu’il ne vous parle. Maison de quartier du Marranel Rue Alain Colas 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-19T14:00:00 2021-03-19T15:30:00;2021-04-16T14:00:00 2021-04-16T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Maison de quartier du Marranel Adresse Rue Alain Colas 81000 Albi Ville Albi