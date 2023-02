Atelier “Comptines Signées” par Sandrine Higel La petite Mandragore, 18 mars 2023, Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône.

EUR Apprenez la communication gestuelle pour échanger avec votre enfant !

Fondatrice de l’association “Signes 2 mains”, Sandrine Higel lira et signera des comptines pour enfants de 0 à 3 ans.

Ces gestes sont un équivalent de la langue des signes. Ils sont adaptés aux enfants en bas âge qui n’ont pas encore développé leur langage. Les avantages ? Une meilleure confiance en soi pour votre enfant qui se sentira compris et écouté, une maîtrise plus fine et plus rapide du corps et surtout un lien précieux et privilégié entre vous et votre enfant.

librairielamandragore@gmail.com +33 3 85 48 74 27

