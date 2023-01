Atelier : Comprenez Windows 11 Mourenx Mourenx Catégories d’Évènement: Mourenx

Pyrénées-Atlantiques

Atelier : Comprenez Windows 11 Mourenx, 25 janvier 2023, Mourenx . Atelier : Comprenez Windows 11 2 avenue Charles Moureu La Cyber du MIX Mourenx Pyrénées-Atlantiques La Cyber du MIX 2 avenue Charles Moureu

2023-01-25 – 2023-01-25

La Cyber du MIX 2 avenue Charles Moureu

Mourenx

Pyrénées-Atlantiques Si votre ordinateur fonctionne avec la toute dernière version de Windows, si vous avez des messages vous proposant d’installer Windows 11, ou si vous êtes tout simplement curieux, cet atelier est fait pour vous ! Vous y découvrirez les différences avec les versions précédentes, les nouvelles fonctionnalités, et même des conseils personnalisés. Si votre ordinateur fonctionne avec la toute dernière version de Windows, si vous avez des messages vous proposant d’installer Windows 11, ou si vous êtes tout simplement curieux, cet atelier est fait pour vous ! Vous y découvrirez les différences avec les versions précédentes, les nouvelles fonctionnalités, et même des conseils personnalisés. +33 5 59 80 58 84 Cyberbase MIX

La Cyber du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mourenx Adresse Mourenx Pyrénées-Atlantiques La Cyber du MIX 2 avenue Charles Moureu Ville Mourenx lieuville La Cyber du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Departement Pyrénées-Atlantiques

Mourenx Mourenx Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mourenx/

Atelier : Comprenez Windows 11 Mourenx 2023-01-25 was last modified: by Atelier : Comprenez Windows 11 Mourenx Mourenx 25 janvier 2023 2 avenue Charles Moureu La Cyber du MIX Mourenx Pyrénées-Atlantiques Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Mourenx Pyrénées-Atlantiques