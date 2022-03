Atelier compostage Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor Saint-Quay-Portrieux Sensibilisation au compostage domestique pour toutes les personnes intéressées. Atelier gratuit organisé par Saint-Brieuc Armor Agglomération et l’association CoJardinons en Goëlo, en partenariat avec la commune. Conseils d’un technicien sur place. Possibilité d’acquérir un composteur en bois (25€).

De 9h30 à 12h, au jardin partagé, en haut de la rue du Moulin Saint-Michel.

