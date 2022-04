Atelier compostage L’Echoppe Zéro Déchet Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Du 26 mars au 10 avril 2022, c’est la quinzaine du compostage de proximité. Un événement national organisé par le réseau Compost Citoyen. Deux semaines pour s’informer, partager un moment convivial et permettre de (re)découvrir le compostage individuel ou partagé. A cette occasion, participez à un atelier découverte avec l’association Orée ! Le samedi 9 avril dès 9h et tout au long de la matinée, apportez vos bio-déchets, découvrez ce qui est compostable ou non et apprenez les bons gestes avec les guides composteurs et l’association Orée. Possibilité de restauration sur place avec un food truck partenaire. Entrée libre Informations : [[contact@lechoppezerodechet.fr](mailto:contact@lechoppezerodechet.fr)](mailto:contact@lechoppezerodechet.fr) À l’occasion de la quinzaine du compostage de proximité, l’association Orée propose un atelier le samedi 9 avril dès 9h à l’Echoppe Zéro Déchet. L’Echoppe Zéro Déchet 28 rue André Ouley 33700 Mérignac Mérignac Centre ville Gironde

